Информации о пострадавших в пожаре пока нет Фото: Илья Московец © URA.RU

Около семи пожарных машин съехалось к дому на улице Авиационная, 10 в Екатеринбурге. Видеозаписью с происходящим поделилась читательница URA.RU.

«Дыма не видно, но подозрительно много пожарных машин. При этом на улице стоят люди, рядом видно скорую», — рассказала девушка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 18:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул. Авиационная, 10. На площади 30 квадратов горит домашнее имущество в квартире на 2 этаже муниципального жилого дома. Информации о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.