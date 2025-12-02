Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В Екатеринбурге около семи пожарных машин съехались к многоэтажке. Видео

02 декабря 2025 в 19:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Информации о пострадавших в пожаре пока нет

Информации о пострадавших в пожаре пока нет

Фото: Илья Московец © URA.RU

Около семи пожарных машин съехалось к дому на улице Авиационная, 10 в Екатеринбурге. Видеозаписью с происходящим поделилась читательница URA.RU.

«Дыма не видно, но подозрительно много пожарных машин. При этом на улице стоят люди, рядом видно скорую», — рассказала девушка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 18:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул. Авиационная, 10. На площади 30 квадратов горит домашнее имущество в квартире на 2 этаже муниципального жилого дома. Информации о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал