Путин назвал важное достижение экономики России в 2025 году

Путин: снижение инфляции стало главным достижением экономики РФ в 2025 году
02 декабря 2025 в 19:36
Основным достижением российской экономики в 2025 году стало замедление темпов роста цен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, инфляция в стране опустилась ниже 7%, а к концу декабря она может снизиться до 6%. Это лучше прогнозов как Банка России, так и независимых экспертов. Глава государства выразил надежду, что сформировавшаяся тенденция к снижению инфляции сохранится и будет укрепляться в последующем периоде.

