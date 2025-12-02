Советники Трампа после встречи с Путиным отправятся в Европу к Зеленскому
02 декабря 2025 в 19:37
Как сообщает журналист портала Axios Барак Равид, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, проведя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, планируют отправиться в одну из европейских стран, где намечена их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Равид сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.
