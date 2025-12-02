Логотип РИА URA.RU
Синоптики раскрыли, когда в Тюмени выпадет снег

В Тюмень на пять дней придет снегопад
02 декабря 2025 в 19:59
Вдобавок на три дня придут морозы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмень 6 декабря придет снегопад, он продлится вплоть до 10 декабря. За пять дней выпадет свыше восьми миллиметров осадков. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo.

«В областной столице 6 декабря ожидается небольшой мокрый снег, температура составит -1 градус, ночью похолодает до -6. 8 декабря за сутки выпадет 4,7 мм осадков, 9 и 10 декабря — от 1 до 2,1 мм», — указано в прогнозе.

Как ранее писало URA.RU, ночью 9 декабря придут морозы до -20 градусов. Холода продержатся три дня.

