Путин: экономика России успешно справляется с вызовами

02 декабря 2025 в 19:55
Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская экономика выдерживает внешнее давление и успешно справляется со всеми вызовами. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

«Что касается России, она безусловно чувствует такое внешнее давление. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами», — заявил Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Глава государства сообщил, что состояние государственных финансов остается стабильным. По его словам, решения по доходам и расходам федерального бюджета приняли вовремя, что помогло удержать баланс. Путин также подчеркнул, что Россия продолжит проводить суверенную экономическую политику и опираться на национальные интересы, запросы бизнеса и граждан.

Президент России также заявил, что по итогам декабря годовая инфляция в стране опустится ниже 6%, что окажется лучше ранее озвученных прогнозов. Он отметил, что замедление инфляции стало одним из ключевых достижений 2025 года. По оценке главы государства, рост ВВП России в текущем году составит от 0,5% до 1%.

XVI инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» открылся 2 декабря. Главная тема в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, руководители российских и зарубежных компаний, а также институциональные и частные инвесторы.

