Путин наградил пермских нефтяников

Пермские нефтяники удостоились государственных наград. Указом президента РФ Владимира Путина от 02.12.2025 коллектив ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» получил Орден почета.

«Орденом почета награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“, Пермский край», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден сотрудник ПНОС Леонид Борисович Зуденков. Она работает в компании в должности оператора технологических установок.

