Путин наградил пермских нефтяников
Указ президента о награждении «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» подписан 2 декабря
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермские нефтяники удостоились государственных наград. Указом президента РФ Владимира Путина от 02.12.2025 коллектив ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» получил Орден почета.
«Орденом почета награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“, Пермский край», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим же указом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден сотрудник ПНОС Леонид Борисович Зуденков. Она работает в компании в должности оператора технологических установок.
«Лукойл-ПНОС» занимается переработкой нефти для выпуска широкого спектра продукции, включая автомобильные бензины и дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные масла, кокс и другую продукцию, отвечающую международным стандартам качества. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медалью главу Коми-Пермяцкого национального театра Анатолия Четина
