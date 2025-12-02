Логотип РИА URA.RU
Экономика

Промышленность

Путин наградил пермских нефтяников

Коллектив «Лукойл- Пермнефтеоргсинтез» награжден Орденом Почета
02 декабря 2025 в 20:00
Указ президента о награждении «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» подписан 2 декабря

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермские нефтяники удостоились государственных наград. Указом президента РФ Владимира Путина от 02.12.2025 коллектив ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» получил Орден почета.

«Орденом почета награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“, Пермский край», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден сотрудник ПНОС Леонид Борисович Зуденков. Она работает в компании в должности оператора технологических установок.

«Лукойл-ПНОС» занимается переработкой нефти для выпуска широкого спектра продукции, включая автомобильные бензины и дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные масла, кокс и другую продукцию, отвечающую международным стандартам качества. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медалью главу Коми-Пермяцкого национального театра Анатолия Четина

