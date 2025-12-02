Новую книгу презентовали Анатолий Гайда и Вадим Дубичев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-советник свердловских губернаторов Анатолий Гайда и замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, предлагавшие переписать Конституцию РФ, презентовали новую книгу об идеологии и цивилизации, а после получили благодарности от публики — за то, что заставили думать. Думал на презентации и корреспондент URA.RU.

Книга «Тотальность идеологии и цивилизации» стала третьей в серии работ, посвященных изучению понятий «идеология» и вытекающей из нее «цивилизации». Свою первую книгу писатели презентовали полтора года назад и подобрали для нее провокационное название — «Критика государственной идеологии». Вторая называлась «Идеология — власть идей». Как признался Гайда, есть несколько причин, почему теме уделяют повышенной внимание.

Презентация книги прошла на площадке Уральского института управления РАНХиГС Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Мир, в котором мы живем, это властно-идеологически организованное общество. Не добавляют оптимизма и разночтения при трактовки 13-й статьи Конституции РФ, где с одной стороны говорится о многообразии идеологий, а с другой, что ни одна идеология не может считаться государственной. В третьих, идеология и сегодня остается одним из самых загадочных феноменов и ее необходимо изучать», — вступил Гайда.

Если в первых двух книгах авторы показывали основные подходы к идеологии, то в третьей презентуют ее универсальную формулу и раскрывают вопрос тотальности идеологии. «По Гегелю, различные сферы общественной жизни просто не могут существовать одна без другой, но все они приобретают смысл в качестве элемента тотальности — целостности. Мы пытались понять тотальность идеологию через ее отношение к цивилизации и вывели универсальную формулу: цивилизация — это процесс идеологической самоидентификации», — подытожил свое выступление Гайда, процитировав последнюю строчку из новой книги.

Дубичев его мысль продолжил. Он вспомнил, как два года назад заседания Екатеринбуржского клуба начинались с темы цивилизации. «Вообще-то цивилизационный подход — это про метод исторического познания, который имеет серьезную литературу и историю. А то, что мы, россияне, мыслим себя как представителей самобытной русской цивилизации, это не более чем трансформация современной государственной идеологии, которая мыслит себя в цивилизационных формах… Идеология — это духовно когнитивная деятельность человека, так или иначе связанная с преобразованием общества», — выступил Дубичев.

На мероприятии побывала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Он анонсировал, что уже вышла четвертая книга в этой серии — «Идеология как образовательный материал», которую будут распространять в вузах. И будет пятая, посвященная социальной ответственности философии. «Очень много работ про ответственность человека перед обществом, а вот про ответственность философии за развитие государства и общества в таком контексте нет. Собираемся замахнуться и на эту тему самым нахальным образом», — пригрозил Гайда.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, присутствовавшая на заседании, поблагодарила авторов, что они заставляют думать. «Я очень рада, что такое внимание к философии. Если на первом заседании я сидела и думала, что меня пригласили лишь для того, чтобы мое человеческое достоинство упало ниже, то сегодня я слушала вас и даже хотела дискутировать. Этого нам не хватает. Спасибо, что вернули нас к философским размышлениям», — поблагодарила она.