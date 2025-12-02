Путин заявил о минимальном госдолге России

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что уровень государственного долга Российской Федерации по-прежнему остается одним из самых низких в мире. Глава государства отметил, что объем госдолга не превышает 20% валового внутреннего продукта, что позволяет относить Россию к числу стран с минимальной долговой нагрузкой. По словам Путина, такая ситуация стала возможной благодаря взвешенному и ответственному проведению бюджетной политики, а также последовательным шагам в сфере денежно-кредитного регулирования, которые способствуют сдерживанию инфляции и ограничению темпов роста цен.