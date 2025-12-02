Симоньян предложила отключить Запад от интернета
Маргарита Симоньян резко высказалась о статье американского издания Hill
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Запад надо отключить от интернета. С таким предложением выступила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, прокомментировав публикацию американского издания..
«Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее», — сказала Симоньян. Ее слова передает РИА Новости. Таким образом она ответила на публикацию Hill.
Ранее Hill выпустил материал о том, что российские СМИ, в том числе RT, влияют на решения западных политиков. В статье отмечалось, что российская пропаганда стала более опасной.
