В мире

США

Симоньян предложила отключить Запад от интернета

02 декабря 2025 в 20:18
Маргарита Симоньян резко высказалась о статье американского издания Hill

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад надо отключить от интернета. С таким предложением выступила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, прокомментировав публикацию американского издания.. 

«Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее», — сказала Симоньян. Ее слова передает РИА Новости. Таким образом она ответила на публикацию Hill. 

Ранее Hill выпустил материал о том, что российские СМИ, в том числе RT, влияют на решения западных политиков. В статье отмечалось, что российская пропаганда стала более опасной.

