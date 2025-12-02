В Тюмени после проверки отремонтировали аэродром Плеханово. Ранее там обнаружили ямы на местах стоянок вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«По результатам проверки выявлен ряд нарушений, связанных с разрушением авиационных плит и наличием выбоин в местах стоянок воздушных судов, что препятствовало их безопасному использованию. Благодаря вмешательству надзорного ведомства воздушная гавань приведена в нормативное состояние», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отремонтируют коллектор в районе улицы Монтажников, который обрушился в 2022 году. На работы выделили 808 миллионов рублей. Как говорил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии, после реконструкции коллектора приступят к ремонту перехода в том же районе.