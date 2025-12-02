Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени после проверки отремонтировали аэродром Плеханово

02 декабря 2025 в 20:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ответственных сотрудников наказали

Ответственных сотрудников наказали

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени после проверки отремонтировали аэродром Плеханово. Ранее там обнаружили ямы на местах стоянок вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«По результатам проверки выявлен ряд нарушений, связанных с разрушением авиационных плит и наличием выбоин в местах стоянок воздушных судов, что препятствовало их безопасному использованию. Благодаря вмешательству надзорного ведомства воздушная гавань приведена в нормативное состояние», — говорится в сообщении.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура направила представление руководителю предприятия, которое управляет аэродромом. Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отремонтируют коллектор в районе улицы Монтажников, который обрушился в 2022 году. На работы выделили 808 миллионов рублей. Как говорил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии, после реконструкции коллектора приступят к ремонту перехода в том же районе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал