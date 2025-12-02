Ремонт фасадов на Компросе был одним из мероприятий подготовки к 300-лети. Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Граффити появилось на фасаде дома по улице Комсомольский проспект, 51 в Перми. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, надпись появилась прямо под мемориальной доской Герою социалистического труда, советскому энергетику Нине Михайловне Черновой. Фасады домов по Комсомольскому проспекту были отремонтированы к 300-летию Перми.

«Мы вкладываем в развитие и благоустройство наших городов силы, средства и душу. Обновляем фасады зданий, облагораживаем общественные пространства — делаем все, чтобы территории края преображались и становились лучше. Однако некоторые этого не ценят. Иначе как объяснить то, что кто-то сознательно портит облик наших городов, разрисовывает красивые здания?» — написал в своем telegam-канале глава Прикамья.

Он напомнил, что в Перми действует система видеонаблюдения, и власти «приложат все усилия, чтобы установить личности вандалов». Далее последует административная или уголовная ответственность с суммой штрафа более 100 тысяч рублей. По статистике чаще всего за такими «рисунками» стоят подростки, по возраст от наказания не освобождает. «Будем бороться с любым проявлением вандализма», — отметил Махонин.

