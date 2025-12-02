Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан, имеющих значимые достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ также распространяется на иностранцев, внесших вклад в укрепление обороноспособности России и представляющих интерес для РФ. В соответствии с указом, с 15 апреля 2026 года такие лица смогут обращаться за получением соответствующего статуса.