Путин отметил, что Красноармейск представляет особое значение для выполнения задач СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия не оставит без ответа украинские атаки по судам в Черном море, действия ВСУ — пиратство. Освобожденный Красноармейск поможет ВС РФ осуществить все цели СВО, а российскую армию ждет новый прорыв в Харьковской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на фоне переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Главные заявления — в материале URA.RU.

ВС РФ сделают еще один рывок в Харьковской области

Путин в беседе с журналистами заявил, что полное освобождение Купянска-Узлового от украинских вооруженных сил ожидается в ближайшие дни. При этом он отметил, что Купянск, который находится рядом, уже неделю находится под российским контролем, передает слова Путина журналист URA.RU.

В чем важность освобождения Красноармейска

Информация об освобождении Красноармейска появилась вечером 1 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Красноармейск представляет собой удобный плацдарм для реализации всех задач специальной военной операции, поскольку из этого города возможно дальнейшее продвижение российских войск в любых направлениях, которые сочтет целесообразными Генеральный штаб.

По словам главы государства, Красноармейску изначально придавалось и продолжает придаваться особое значение как с украинской стороны, так и со стороны российских Вооруженных сил. Он отметил, что город является не только крупным инфраструктурным узлом, связанным с разветвленной сетью коммуникаций в регионе. Ключевым фактором, подчеркнул Путин, является то, что Красноармейск служит эффективным плацдармом для выполнения всех задач, определенных при начале СВО.

Президент указал, что с данной позиции российским войскам удобно развивать наступление в любых направлениях, которые Генштаб сочтет наиболее перспективными. Он также напомнил, что ранее Красноармейск являлся одним из наиболее укрепленных опорных районов Вооруженных сил Украины, однако в настоящее время город полностью находится под контролем российской армии.

Россия пригласила иностранных журналистов в Красноармейск и Купянск

Иностранные журналисты будут в безопасности во время посещения городов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Путин подтвердил, что иностранные журналисты, включая представителей украинских СМИ, приглашены в Красноармейск, чтобы лично ознакомиться с обстановкой. Российские репортеры уже ведут там работу, несмотря на сохраняющиеся риски.

Россия готова гарантировать безопасность иностранным журналистам и организовать их работу с возможностью посещения всех районов населенных пунктов. Также Путин добавил, что российская сторона удерживает контроль как над правобережной, так и над левобережной частью Купянска.

Как Россия ответит на атаки по судам в Черном море

Путин охарактеризовал удары Киева по судам в Черном море как пиратство и заявил, что Москва намерена ответить жесткими мерами. Отвечая на вопрос журналистов, президент сообщил, что в числе возможных шагов рассматривается расширение перечня целей для российских ударов по портовой инфраструктуре и судам, заходящим в украинские порты.

Путин также допустил, что при сохранении нынешней ситуации Россия может перейти к ответным действиям в отношении судов тех государств, которые, по ее оценке, оказывают помощь Украине в осуществлении подобных «пиратских акций». При этом он уточнил, что речь идет о рассмотрении такой опции, а не о принятом решении.

Глава государства обратил внимание, что атаки совершаются не в нейтральных водах, а в пределах особой экономической зоны третьей страны. По его словам, Россия и ранее предпринимала ответные шаги на аналогичные действия, причем эти меры, как подчеркнул Путин, «оказывались значительно более результативными и мощными».

Россия выведет сотрудничество с КНР и Индией на новый уровень

Президент напомнил, что за последние три года объем торговли с рядом государств значительно вырос, прежде всего с ключевыми партнерами — Китаем и Индией, с которыми Россию связывают многолетние отношения дружбы и стратегического сотрудничества. «Подчеркну, мы нацелены вывести сотрудничество с Китайской Народной Республикой и с Республикой Индия на качественно новый уровень с усилением его технологической составляющей», — заявил он.

В России рекордно низкий уровень безработицы

В России постепенно снижается уровень безработицы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России по-прежнему фиксируется рекордно низкий уровень безработицы. «Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так, у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%», — сказал Путин. Он указал, что такой уровень безработицы остается одним из наиболее низких не только по сравнению с прежними показателями внутри страны, но и на фоне большинства крупнейших мировых экономик.

Также Путин добавил, что уровень инфляции снизился до 7%. К концу году ожидается, что показатель приблизится к 6%. Также есть позитивный сигнал по поводу росту ВВП — от 0,5% до1%.

«России чувствует внешнее давление»

Глава государства отметил, что современная мировая обстановка в целом характеризуется «высокой турбулентностью», во многом вызванной использованием неконкурентных методов борьбы рядом западных государств. «Используя свое монопольное положение на отдельных рынках, в сфере финансов они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику. Западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстроменяющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию», — заявил Путин.