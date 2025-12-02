Путин оценил важность освобождения Красноармейска в ДНР

Президент России Владимир Путин заявил, что Красноармейску (Покровску, ДНР) отводилась особая роль как важному плацдарму для решения всех задач, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Он также напомнил, что российская сторона предлагала посетить Красноармейск тем, кто выражал сомнения в том, что город находится под контролем российской армии. По словам Путина, российская сторона готова провести по всем кварталам города журналистов, в том числе западных.