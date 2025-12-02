Путин: через несколько дней Купянск-Узловой будет полностью освобожден
02 декабря 2025 в 20:06
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что полный контроль над Купянском-Узловым будет установлен в течение нескольких дней. По его словам, российские силы уже удерживают как правобережную, так и левобережную часть Купянска.
