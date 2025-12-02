Путин пригласил иностранных журналистов в освобожденный Красноармейск
Путин заявил, что Красноармейск полностью находится в руках российских вооруженных сил
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Россия готова пригласить иностранных, в том числе украинских, журналистов в освобожденный Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы они лично увидели, кто контролирует город. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Пожалуйста, мы готовы предоставить это право. Посетить город Красноармейск и убедиться своими глазами, посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует. Сейчас МИД Украины этого уже не касается, поскольку город полностью находится в руках российских вооруженных сил», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Глава государства отметил, что населенный пункт полностью перешел под контроль российских вооруженных сил, и Киев больше не может препятствовать работе СМИ на этой территории. Чтобы лично в этом убедиться, российская сторона готова провести по всем кварталам города журналистов, в том числе западных.
Он напомнил, что примерно неделю назад Москва уже предлагала иностранным корреспондентам выезд в Красноармейск, однако тогда МИД Украины выступил с жестким предупреждением и фактически пригрозил журналистам, пытаясь сорвать поездку. Сейчас, подчеркнул президент, украинская сторона не может влиять на работу прессы в городе. При этом он признал, что в Красноармейске сохраняются риски из-за близости линии боевого соприкосновения и активности беспилотников, но заверил, что российские военные готовы обеспечить безопасность и провести представителей СМИ «по всем кварталам».
30 ноября Владимир Путин посетил командный пункт одной из действующих группировок войск. Тогда начальник генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии под контроль Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Сегодня эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, передает RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.