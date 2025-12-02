Путин пригласил иностранных журналистов в освобожденный Красноармейск

Путин заявил, что Красноармейск полностью находится в руках российских вооруженных сил Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Россия готова пригласить иностранных, в том числе украинских, журналистов в освобожденный Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы они лично увидели, кто контролирует город. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Пожалуйста, мы готовы предоставить это право. Посетить город Красноармейск и убедиться своими глазами, посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует. Сейчас МИД Украины этого уже не касается, поскольку город полностью находится в руках российских вооруженных сил», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Глава государства отметил, что населенный пункт полностью перешел под контроль российских вооруженных сил, и Киев больше не может препятствовать работе СМИ на этой территории. Чтобы лично в этом убедиться, российская сторона готова провести по всем кварталам города журналистов, в том числе западных.

Продолжение после рекламы

Он напомнил, что примерно неделю назад Москва уже предлагала иностранным корреспондентам выезд в Красноармейск, однако тогда МИД Украины выступил с жестким предупреждением и фактически пригрозил журналистам, пытаясь сорвать поездку. Сейчас, подчеркнул президент, украинская сторона не может влиять на работу прессы в городе. При этом он признал, что в Красноармейске сохраняются риски из-за близости линии боевого соприкосновения и активности беспилотников, но заверил, что российские военные готовы обеспечить безопасность и провести представителей СМИ «по всем кварталам».