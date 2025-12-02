Скончался 102-летний пермский ветеран ВОВ, освобождавший Сталинград и Мариуполь

На 102-м году жизни скончался Почётный гражданин г. Лысьва, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Францевич Федорышин. Об этом сообщает администрация территории в паблике в сосети «ВКонтакте». Он участвовал в освобождении Донбасса, Балтийска, Ростова-на-дону, Мариуполя.

«Прошел Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Конец войны встретил в Румынии. После войны поступил в Лысьвенский металлургический техникум, после окончания которого работал в цехе оцинкованной посуды помощником мастера, мастером, начальником смены. В 1959 году был назначен начальником цеха оцинкованной посуды. Многое сделал для улучшения труда рабочих, организовал полную механизацию цеха», — говорится в сообщении.

Геннадий Францевич родился в Молотове (Пермь), но считает себя коренным лысьвенцем. В 1942 году был призван в армию в составе 96-й отдельной стрелковой бригады в Сталинграде. Провел в ожесточенных боях 95 дней, был ранен. После лечения служил в 191-м гвардейском артиллерийском полку. Участвовал в освобождении. Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», медалью Жукова, «За победу над Германией»,»60 лет Победы в Сталинградской битве», «за доблестный труд», «за трудовое отличие». В 2012 году единодушно был признан победителем акции «Человек года — 2012» в номинации «Человек-легенда». В 2025 году Геннадий Францевич получил статус Почетного гражданина Лысьвы.