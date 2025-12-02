В ХМАО нагрянут 30-градусные морозы
В Югре в выходные будет очень холодно
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
После непродолжительного потепления синоптики прогнозируют возращение морозов в Югру. В Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске столбик термометра опустится ниже 30 градусов.
«В Сургуте в четверг днем будет минус пять градусов, а в пятницу похолодает до — 24. В субботу станет теплее — до минус 17-19 по Цельсию, в воскресенье ночью температура упадет до 30 градусов мороза, а по ощущениям — до минус 35», — следует из прогноза «Яндекс Погоды».
Переменчива погода и в Нижневартовске. По данным синоптиков, в четверг будет относительно тепло — минус 6-11 градусов, к пятнице похолодает до 24, в субботу термометр покажет 18-20 градусов, а к ночи воскресенья нагрянет мороз — до 31 градуса (ощущаться будет, как минус 36).
Немного теплее в воскресенье будет в Ханты-Мансийске — минус 31 градус. Но до выходных термометр тоже будет «скакать» — от 6 градусов в четверг до 18-20 — в субботу.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!