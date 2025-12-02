Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО нагрянут 30-градусные морозы

02 декабря 2025 в 20:28
В Югре в выходные будет очень холодно

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После непродолжительного потепления синоптики прогнозируют возращение морозов в Югру. В Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске столбик термометра опустится ниже 30 градусов.

«В Сургуте в четверг днем будет минус пять градусов, а в пятницу похолодает до — 24. В субботу станет теплее — до минус 17-19 по Цельсию, в воскресенье ночью температура упадет до 30 градусов мороза, а по ощущениям — до минус 35», — следует из прогноза «Яндекс Погоды».

Переменчива погода и в Нижневартовске. По данным синоптиков, в четверг будет относительно тепло — минус 6-11 градусов, к пятнице похолодает до 24, в субботу термометр покажет 18-20 градусов, а к ночи воскресенья нагрянет мороз — до 31 градуса (ощущаться будет, как минус 36).

Немного теплее в воскресенье будет в Ханты-Мансийске — минус 31 градус. Но до выходных термометр тоже будет «скакать» — от 6 градусов в четверг до 18-20 — в субботу.

