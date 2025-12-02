«Фоллаут» возвращается: что известно о втором сезоне и когда он выйдет

В новом сезоне «Фоллаута» герои отправятся в Нью Вегас Фото: Кадр из сериала «Фоллаут», реж. Джонатан Нолан, 2024-2025, Amazon Studios, Kilter Films, Bethesda Game Studios

Уже скоро стартует новый сезон одного из самых успешных сериалов 2024 года. Адаптация культовой игры Fallout с первой серии влюбила в себя как давних и верных фанатов серии, так и тех, кто до этого был не знаком с приключениями в постапокалипсисе. URA.RU рассказывает, за что миллионы зрителей полюбили сериал и когда ждать выхода второго сезона.

Что за сериал «Фоллаут»

Начать стоит с того, что «Фоллаут» — это масштабная и достоверная экранизация культовой серии игр от Bethesda. Действие разворачивается в альтернативной ретрофутуристической реальности, уничтоженной ядерной войной 2077 года. Выжившие обитают в высокотехнологичных подземных Убежищах, построенных корпорацией Vault-Tec, в то время как на поверхности царит жестокая радиоактивная Пустошь, полная мутантов, бандитов и обломков утраченной цивилизации.

О чем был первый сезон «Фоллаута»

«Фоллаут» называют лучшей экранизацией игры в истории

Первый сезон, стартовавший 11 апреля 2024 года, представил оригинальный сюжет, бережно вписанный в канон вселенной Фоллаута. В 2296 году в руинах Калифорнии пересеклись судьбы трех героев: наивной обитательницы Убежища 33 Люси Маклин, ищущей похищенного отца, идеалистичного новобранца Братства Стали Максимуса и циничного бессмертного гуля-наемника Купера Говарда.

Все трое начинают охоту за одним ученым, отправляясь в разные уголки диких пустошей. И в путешествии, которое поначалу выглядело наивно и весело, постепенно начало появляться куда более мрачные тайны.

В конце герои выяснили, что отец Люси, Хэнк Маклин, — ключевая фигура в корпорации Vault-Tec, возможно, причастный к самому апокалипсису. И его следы уходят в легендарный город Нью-Вегас. Именно туда теперь лежит путь героев.

За что фанаты полюбили сериал «Фоллаут»

«Фоллаут» идеально переносит зрителей в жестокий, но обаятельный мир игр

Успех сериала держится на безупречном балансе верности первоисточнику и сильного самостоятельного сюжета. Все на экране, от дизайна силовой брони и гаджетов до фирменного черного юмора и моральной неоднозначности — полностью соответствует духу оригинальных игр.

Однако на этом шоураннеры не остановились: создателям удалось удивить даже искушенных фанатов, расширив лор (историю вселенной, прим. ред.) новыми персонажами и сюжетными поворотами, которые органично вписались в знакомый мир. Высокое качество производства, динамичный сюжет и глубокая проработка персонажей привлекли огромную аудиторию, далекую от игр. В итоге и зрители, и критики признали «Фоллаут» одной из лучших экранизаций игр за всю историю.

Создатели и актеры «Фоллаута»

Над проектом работает звездная и постоянная команда. Продюсерами и идейными вдохновителями остаются Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели «Мира Дикого Запада». Непосредственное руководство съемками и сценарием осуществляют шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Непререкаемым гарантом каноничности выступает креативный директор Bethesda Тодд Говард, лично консультирующий создателей. Основной актерский состав возвращается в полном составе:

Элла Пернелл — в роли Люси Маклин.

Уолтон Гоггинс — в роли Гуля / Купера Говарда.

Аарон Мотен — в роли Максимуса.

Кайл Маклоклен — в роли Хэнка Маклина.

Мойзес Ариас — в роли Норма, брата Люси.

К ним присоединяются новые лица. Маколей Калкин воплотит одного из «безумных гениев» Пустоши, а Джастин Теру сыграет ключевую роль — харизматичного и бессмертного владельца Нью-Вегаса Роберта Хауса.

Чего ждать от второго сезона «Фоллаута»

Второй сезон развернется в Нью Вегасе, одном из главных городов во вселенной «Фоллаута»

Второй сезон сделает решительный шаг вглубь игровой мифологии, сменив локацию на культовые для поклонников места. Действие перенесется в пустыню Мохаве и Нью-Вегас, знакомые по игре Fallout: New Vegas, которую многие считают лучшей в серии. Главной движущей силой сюжета станет охота Люси и Гуля за Хэнком Маклином, в ходе которой будет окончательно раскрыта истинная, зловещая роль корпорации Vault-Tec в развязывании ядерной войны.

Зрителей ждут масштабные флешбэки, исследующие довоенную жизнь Купера Говарда в Голливуде и трагическую судьбу его семьи. Элла Пернелл обещает, что ее героиня, Люси, пройдет через серьезную трансформацию, сбросив наивность и столкнувшись с жестокой необходимостью выживания.

Наконец, на экране дебютируют легендарные монстры вселенной — смертоносные «когти смерти». Обещано и развитие линий Братства Стали и Анклава, а в сюжет войдут эпизоды, вырезанные из первого сезона, например, история с каннибалами.

Дата выхода и график серий второго сезона «Фоллаут»

«Фоллаут» начнет выходить уже 17 декабря 2025

Съемки второго сезона проходили с осени 2024 по май 2025 года. Официальная премьера назначена на 17 декабря 2025 года на платформе Amazon Prime Video.

Как и в случае с первым сезоном, серии будут выходить еженедельно, по одной в неделю. График выхода всех восьми эпизодов уже известен:

Эпизод 1: 17 декабря 2025

Эпизод 2: 24 декабря 2025

Эпизод 3: 31 декабря 2025

Эпизод 4: 7 января 2026

Эпизод 5: 14 января 2026

Эпизод 6: 21 января 2026

Эпизод 7: 28 января 2026

Эпизод 8 (финал): 4 февраля 2026

Ждать ли третий сезон сериала «Фоллаут»