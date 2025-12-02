Логотип РИА URA.RU
Политика

Путин: у Европы нет мирной повестки по Украине, она на стороне войны

02 декабря 2025 в 20:27
Путин рассказал о позиции Европы по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны не имеют мирной повестки по урегулированию конфликта на Украине и фактически занимают сторону продолжения боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту [США Дональду] Трампу достичь мира с помощью переговоров. <...> У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны», — сказал глава государства на форуме «Россия зовет!» в Москве, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин уточнил, что, по его оценке, европейские лидеры по ‑прежнему исходят из цели нанести России «стратегическое поражение» и не готовы признать, что этот замысел нереализуем. Он заявил, что именно европейские государства «сами себя вывели» из переговорного процесса по Украине и, когда формально говорят о готовности к диалогу, предлагают условия, которые Россия заведомо принять не может.

Россия сохраняет открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам по конфликту на Украине. Ранее в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Кремле 2 декабря должны состояться переговоры между американской делегацией и представителями России во главе с президентом Путиным.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

