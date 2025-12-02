Путин: у Европы нет мирной повестки по Украине, она на стороне войны

Путин рассказал о позиции Европы по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны не имеют мирной повестки по урегулированию конфликта на Украине и фактически занимают сторону продолжения боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту [США Дональду] Трампу достичь мира с помощью переговоров. <...> У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны», — сказал глава государства на форуме «Россия зовет!» в Москве, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин уточнил, что, по его оценке, европейские лидеры по ‑прежнему исходят из цели нанести России «стратегическое поражение» и не готовы признать, что этот замысел нереализуем. Он заявил, что именно европейские государства «сами себя вывели» из переговорного процесса по Украине и, когда формально говорят о готовности к диалогу, предлагают условия, которые Россия заведомо принять не может.

