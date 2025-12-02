Путин: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на агрессию

Путин допустил возвращение европейцев к переговорам по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не намерена воевать с европейскими странами, однако готова немедленно ответить на возможную агрессию со стороны Европы. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

«Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — мы готовы прямо сейчас», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он объяснил, что в Москве с тревогой воспринимают сообщения о приведении европейских контингентов НАТО в состояние повышенной или полной боеготовности. По его словам, если Европа сделает ставку на военный сценарий, то Москве вскоре «не с кем будет договариваться», поскольку доверие будет окончательно подорвано.

Продолжение после рекламы

Отдельно глава государства заявил, что европейские страны выдвигают к мирному плану по Украине неприемлемые для Москвы предложения. При этом он допустил, что европейцы могут вернуться к переговорам по урегулированию конфликта, если будут учитывать «реалии на земле». По его словам, в Европе придерживаются курса на стратегическое поражение России и продолжают жить подобными иллюзиями.

Отдельно президент прокомментировал ситуацию на море. Он заявил, что Россия в ответ на атаки на танкеры намерена расширить удары по украинским портам, а также по судам, которые заходят в эти порты. По его словам, такие действия Москвы станут ответной мерой на угрозы безопасности российского и связанного с ним судоходства в акватории, где продолжаются боевые действия.