Верховный Суд России рассмотрит жалобу по делу о квартире певицы Долиной
02 декабря 2025 в 20:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба на ранее вынесенные судебные акты по делу, связанному с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции. По данным источника ТАСС, принципиальная позиция Генерального прокурора РФ Игоря Краснова обеспечивает рассмотрение Верховным судом так называемого «дела Долиной» с соблюдением законных прав и интересов всех участников процесса.
Комментарии (1)
- читатель02 декабря 2025 20:42беспредел узаконят дальше и всё
