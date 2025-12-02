Логотип РИА URA.RU
Общество

Верховный Суд России рассмотрит жалобу по делу о квартире певицы Долиной

02 декабря 2025 в 20:23
Фото: © URA.RU

В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба на ранее вынесенные судебные акты по делу, связанному с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции. По данным источника ТАСС, принципиальная позиция Генерального прокурора РФ Игоря Краснова обеспечивает рассмотрение Верховным судом так называемого «дела Долиной» с соблюдением законных прав и интересов всех участников процесса.

