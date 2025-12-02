Под Екатеринбургом Infiniti на встречке протаранил Toyota
На месте ДТП работают госавтоинспекторы
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Полевском тракте в Чкаловском районе Екатеринбурга, в районе поворота на поселок Шабры, произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии женщина, управлявшая Toyota, скончалась от полученных травм», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности всех участников аварии. По факту ДТП назначено проведение расследования.
