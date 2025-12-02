Под Екатеринбургом Infiniti на встречке протаранил Toyota

На месте ДТП работают госавтоинспекторы Фото: Илья Московец © URA.RU

На Полевском тракте в Чкаловском районе Екатеринбурга, в районе поворота на поселок Шабры, произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии женщина, управлявшая Toyota, скончалась от полученных травм», — рассказали в ведомстве.