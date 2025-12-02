Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Под Екатеринбургом Infiniti на встречке протаранил Toyota

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с участием Infiniti
02 декабря 2025 в 20:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте ДТП работают госавтоинспекторы

На месте ДТП работают госавтоинспекторы

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Полевском тракте в Чкаловском районе Екатеринбурга, в районе поворота на поселок Шабры, произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии женщина, управлявшая Toyota, скончалась от полученных травм», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности всех участников аварии. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал