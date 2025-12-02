Путин: руководство Украины живет на другой планете, раз не знает о взятии Купянска
Президент РФ заявил, что российские войска контролируют как правобережную часть Купянска целиком, так и левобережную часть
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную части Купянска в Харьковской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Так глава России ответил на вопрос, что имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, заявивший на днях, что Купянск находится не под контролем ВС РФ. Путин объяснил такое высказывание Зеленского неосведомленностью украинского руководства.
«Это у него (Зеленского) надо спросить, что он имел в виду. Купянск уже несколько недель находится под нашим контролем. Мне кажется, руководство в Киеве занимается сейчас другими делами, а не ситуацией в зоне боевых действий», — заявил Путин в ходе пресс-подхода после выступления на форуме «Россия зовет!». Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент РФ добавил, что российские войска контролируют полностью как правобережную часть Купянска, так и левобережную часть. Путин также заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске. Он отметил, что В Купянске-Узловой по соседству идут боевые действия, через несколько дней ВС РФ заберут и этот населенный пункт.
Путин подчеркнул, что складывается ощущение, что руководство Украины сейчас живет на другой планете, раз не знает текущую ситуацию на фронте. Кроме того, президент РФ отметил, что, постоянно находясь в разъездах «в процессе выклянчивания денег», глава Украины просто не может быть в курсе текущих дел.
