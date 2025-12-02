Президент РФ заявил, что российские войска контролируют как правобережную часть Купянска целиком, так и левобережную часть Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную части Купянска в Харьковской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Так глава России ответил на вопрос, что имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, заявивший на днях, что Купянск находится не под контролем ВС РФ. Путин объяснил такое высказывание Зеленского неосведомленностью украинского руководства.

«Это у него (Зеленского) надо спросить, что он имел в виду. Купянск уже несколько недель находится под нашим контролем. Мне кажется, руководство в Киеве занимается сейчас другими делами, а не ситуацией в зоне боевых действий», — заявил Путин в ходе пресс-подхода после выступления на форуме «Россия зовет!». Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент РФ добавил, что российские войска контролируют полностью как правобережную часть Купянска, так и левобережную часть. Путин также заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске. Он отметил, что В Купянске-Узловой по соседству идут боевые действия, через несколько дней ВС РФ заберут и этот населенный пункт.