Путин: если отрезать Украину от моря, она не будет заниматься пиратством

Россия может лишить Украину входа к морю. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, пока давал оценку ударам Киева по российским и иностранным судам в Черном море. Сами атаки он назвал пиратством.

«Атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное», — сказал глава государства на форуме «Россия зовет!» в Москве. Чтобы впредь подобного не допускать, президент предложил отрезать Украину от моря. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее турецкое управление мореходства сообщило об ударе по российскому танкеру MIDVOLGA-2, груженному растительным маслом и следовавшему из России в Грузию. По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Черного моря, после чего судно запросило помощь, но сохранило плавучесть и управляемость.

Позже 26 ноября в 28 милях от побережья Турции загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С борта эвакуировали 25 членов экипажа, огонь удалось потушить только почти через двое суток.