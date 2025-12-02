Путин: если отрезать Украину от моря, она не будет заниматься пиратством
Путин нашел, как защитить суда в море от атак со стороны Украины
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия может лишить Украину входа к морю. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, пока давал оценку ударам Киева по российским и иностранным судам в Черном море. Сами атаки он назвал пиратством.
«Атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное», — сказал глава государства на форуме «Россия зовет!» в Москве. Чтобы впредь подобного не допускать, президент предложил отрезать Украину от моря. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило об ударе по российскому танкеру MIDVOLGA-2, груженному растительным маслом и следовавшему из России в Грузию. По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Черного моря, после чего судно запросило помощь, но сохранило плавучесть и управляемость.
Позже 26 ноября в 28 милях от побережья Турции загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С борта эвакуировали 25 членов экипажа, огонь удалось потушить только почти через двое суток.
В тот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Его экипаж из 20 человек отказался покидать судно, а позже, как заявили турецкие власти, корабль вновь атаковали безэкипажные морские катера.
