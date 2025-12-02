Путин: Украина может лишиться выхода к Черному морю
02 декабря 2025 в 20:33
Фото: © URA.RU
Наиболее радикальной мерой со стороны России в ответ на пиратские действия Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря называется полное лишение Украины доступа к морскому побережью. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.
