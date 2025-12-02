Первый замминистра ЖКХ Челябинской области Корнеев покинул должность

Последним рабочим днем для Корнеева станет 26 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель министра ЖКХ Челябинской области Максим Корнеев уволился по собственному желанию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов региона. Решение об отставке появилось после прямой линии губернатора Алексея Текслера, где жители массово жаловались на проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Освободить Корнеева Максима Владимировича от замещаемой должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Расторгнуть с ним контракт и уволить с государственной гражданской службы», — говорится в документе.

Корнеев официально покинет должность 26 декабря. Он был назначен заместителем министра ЖКХ весной 2025 года, до этого руководил управлением инженерной инфраструктуры в областном министерстве строительства. В настоящее время министром ЖКХ региона остается Людмила Алпатова.

