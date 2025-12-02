Путин: Россия на Украине действует хирургическим путем
Путин заявил, что гипотетическая война с Европой закончилась бы намного быстрее, чем с Украиной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские войска на фронте действуют «хирургическим способом», а не ведут войну в современном смысле этого слова. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Глава государства сравнил ситуацию с Европой. По его словам, если бы европейцы начали войну с Россией, то характер боевых действий был бы иным и развивался бы «намного быстрее». При этом он не стал уточнять, какие именно средства и масштабы мог бы включать такой сценарий.
Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в зоне боевых действий на Украине увеличиваются. По его словам, украинская армия сталкивается с высоким уровнем дезертирства, а потери ВСУ, которые к прошлому месяцу составили около 47,5 тысяч человек, значительно превышают пополнение. Глава государства также выразил уверенность, что конфликт будет завершен после вывода украинских войск с занимаемых ими территорий.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.