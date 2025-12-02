Логотип РИА URA.RU
В мире

Путин: Россия на Украине действует хирургическим путем

02 декабря 2025 в 20:52
Путин заявил, что гипотетическая война с Европой закончилась бы намного быстрее, чем с Украиной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские войска на фронте действуют «хирургическим способом», а не ведут войну в современном смысле этого слова. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Глава государства сравнил ситуацию с Европой. По его словам, если бы европейцы начали войну с Россией, то характер боевых действий был бы иным и развивался бы «намного быстрее». При этом он не стал уточнять, какие именно средства и масштабы мог бы включать такой сценарий.

Продолжение после рекламы

Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в зоне боевых действий на Украине увеличиваются. По его словам, украинская армия сталкивается с высоким уровнем дезертирства, а потери ВСУ, которые к прошлому месяцу составили около 47,5 тысяч человек, значительно превышают пополнение. Глава государства также выразил уверенность, что конфликт будет завершен после вывода украинских войск с занимаемых ими территорий.

