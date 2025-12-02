Два обрушения на стройке «Дома кино» в Кургане: что известно о ЧП с гибелью рабочего

На стройке ЖК по ул Пролетарская второй раз обрушиваются бетонные конструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке жилого комплекса «Дом кино» по улице Пролетарская в Кургане бетонная конструкция придавила 22-летнего рабочего подрядной организации. Коллеги вытащили его из-под завала и самостоятельно доставили в больницу. Но травмы оказались смертельными. Менее чем полгода назад на этой стройке уже было ЧП с обрушением опалубки. О том, что известно о происшествиях на объекте в центре города, на месте бывшего кинотеатра «Звездный» — в материале URA.RU.

Бетонная конструкция придавила рабочего

По данным пресс-службы ГК «Брусника», вечером 30 ноября на стройплощадке опалубка придавила 22-летнего рабочего подрядной организации. По предварительной информации, конструкции опалубки хранили с нарушением норм безопасности — оборудование не было закреплено. Пострадавшего рабочие самостоятельно доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. ГК «Брусника» начала внутреннее расследование, подрядчик будет привлечен к ответственности.

На стройке ЖК по улице Пролетарская в Кургане бетонная конструкция обрушилась на рабочего Фото: СУ СК России по Курганской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии. В рамках предварительного следствия допрашивают представителей строительной компании и очевидцев. Истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов трудоустройства погибшего и соблюдения техники безопасности на данном объекте.

Первое крупное обрушение опалубки без жертв

В августе на стройке этого ЖК обрушились перекрытия на нижнем уровне. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения. На кадрах было запечатлено, как по строящемуся зданию ходят рабочие в спецкостюмах. В одно мгновение пол будущего этажа начал проваливаться у них из-под ног. Несколько рабочих успевают отбежать, а двое запрыгивают на колонну и остаются на ней, как на островке, держась друг за друга.

В ГК «Брусника» URA.RU сообщили, что инцидент произошел 23 августа. Во время проведения монолитных работ произошло частичное обрушение опалубки на первом этаже. Предварительно, это связано с производственным дефектом конструкции. В ходе происшествия никто не пострадал. Все последствия устранены. После проведения внутреннего расследования инцидента в компании сообщали, что приняли меры по усилению контроля за состоянием аналогичных конструкций и провели дополнительное обучение сотрудников подрядной организации.

Место стройки и проект жилого комплекса

ЖК «Дом кино» строится на месте бывшего кинотеатра «Звездный», который был самым большим в Кургане. Его строительство началось в 1966 году. В 1990-е годы курганцам было не до кино, кинотеатр медленно угасал, здание забросили. Однако в 2001 году появился проект реконструкции кинотеатра от инвестора «ПлазмаФильм», который обещал возродить легенду. Но, вместо возрождения здание оказалось в руинах. Затем объект снесли, поскольку восстановлению он не подлежал. Земельный участок переходил из рук в руки. Долгое время участок в центре Кургана оставался пустым.

Застройщик приступил к работам в 2025 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU