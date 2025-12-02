Путин пообещал миллион налогового вычета родителям, которые позаботятся о детях

В России увеличат налоговый вычет на семейные сбережения, заявил Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Родители при открытии долгосрочных сберегательных продуктов (ПДС) в пользу детей могут ожидать налоговый вычет по НДФЛ до миллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Год назад на нашем форуме тогда давал поручение стимулировать так называемые семейные сбережения. <...> Соответствующие изменения в законодательстве уже внесены, кроме того, предусмотрены льготы для работодателей, которые софинансируют накопления своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений», — заявил президент на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Москве. По словам главы государства, соответствующие изменения в законодательство уже приняты и начнут действовать с 1 сентября следующего года. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин также напомнил, о сути «семейных сбережений». При открытии родителями в пользу своих детей долгосрочного накопительного продукта и внесении на него средств они смогут воспользоваться правом на налоговый вычет по НДФЛ. Размер вычета будет определяться исходя из фактически уплаченной суммы, но не более 500 000 рублей для каждого из родителей. Таким образом, предельный размер взносов, с которых семья может получить вычет, составит 1 000 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Глава государства уточнил, что программа долгосрочных сбережений должна работать как инструмент «длинных» инвестиций и одновременно как поддержка семей с детьми. Он отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы граждане накапливали средства в легальных финансовых продуктах, а не держали их «под подушкой», и пообещал продолжать расширять набор стимулов для таких вложений.