Аналитики раскрыли, как изменились зарплата в ХМАО с начала года

В Югре медианная предлагаемая зарплата с начала года выросла на шесть процентов и превысила 92 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«Медианная предлагаемая заработная плата в ХМАО с начала года выросла на шесть процентов, или на 5 036 рублей», — следует из аналитических данных платформы. Сейчас показатель составляет 92 252 рубля.

В целом по УрФО медианная зарплата по итогам ноября держится на уровне 77 942 рублей. Максимальные значения — в Ямало-Ненецком автономном округе (118 678 рублей), минимальные — в Челябинской области (70 000 рублей).

