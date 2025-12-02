Путин заявил, что Красноармейск сейчас полностью находится в руках российской армии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Красноармейск (украинское название — Покровск) является важным плацдармом для дальнейших действий российской армии в зоне спецоперации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, из города удобно развивать наступление сразу в нескольких направлениях.

«Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами действительно особое значение. Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом. Самое главное еще заключается в том, что, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин уточнил, что с рубежей в районе Красноармейска российские войска могут двигаться во всех наиболее персептивных направлениях. Глава государства также напомнил, что украинские войска заранее превратили город в один из своих основных укрепрайонов, однако сейчас он полностью контролируется российской армией. По словам президента, контроль над этим транспортным узлом меняет обстановку на линии боевого соприкосновения и дает российским силам дополнительные возможности для дальнейшего наступления.

