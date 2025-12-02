Трагедия «Дома кино», инаугурация и новый глава инвестагентства: главные новости Кургана за 2 декабря

СК расследует инцидент с гибелью рабочего на стройке в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке жилого комплекса «Дом кино» в Кургане погиб рабочий под обвалом опалубки. Опалубка придавила 22-летнего рабочего подрядчика, предположительно, из-за нарушения норм хранения (конструкции не закрепили). Коллеги вытащили его и доставили в больницу, но травмы оказались смертельными. ГК «Брусника» начала расследование, отметив, что подрядчик будет наказан. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение охраны труда со смертельным исходом), о чем сообщили в пресс-службе ведомства 2 декабря. Это второе ЧП на объекте: в августе произошло значительное обрушение опалубки, но тогда никто не пострадал. О других событиях в Кургане за 2 декабря — подборка URA.RU.

Экс-глава курганских приставов Уварова обжаловала продление ареста

Арестованная бывшая руководитель УФССП по Курганской области Ирина Уварова подала жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении содержания под стражей (2 декабря). Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов были задержаны в октябре по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и этапированы в Москву. Жалоба находится на рассмотрении.

Ветеран СВО Новоселов стал главой Щучанского округа

В Щучанском округе прошла инаугурация Алексея Новоселова как главы. Губернатор Вадим Шумков отметил его качества и боевые награды. Новоселов 30 лет служил в церкви, затем добровольцем ушел на СВО, где три года сражался в штурмовых подразделениях, получил два ранения. С сентября Новоселов исполнял обязанности главы Щучанского округа. На выборах местные депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

Курганская фирма отсудила миллион у подмосковного бизнесмена за кражу фото

Курганская компания, торгующая напольными покрытиями, взыскала с предпринимателя из Балашихи 1 080 000 рублей за незаконное размещение на его сайте 216 фотографий продукции без согласия правообладателя. Суд первой инстанции оценил каждое фото в 10 000 ₽, в апелляции сумму иска сократили втрое с учетом факта добровольного удаления контента и первого правонарушения.

Экс-замглавы Тобольска Кожедуб стал первым замом инвестагентства Курганской области

Василий Кожедуб, бывший замглавы Тобольска по предпринимательству и инвестициям, назначен первым заместителем руководителя Агентства по привлечению инвестиций Курганской области. На него возлагают надежды по привлечению инвесторов и сопровождению проектов «под ключ». Кожедуб уже приступил к обязанностям; агентство подтвердило назначение, но не раскрыло детали.

В деле сестер Камшиловых по автоподставах определили шестерых обвиняемых