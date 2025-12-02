Продюсер раскрыл, за какое время Долина заработала бы на свою квартиру

По словам Лаврова, если бы Долина вернула деньги, фанаты «побежали» бы на ее концерты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Лариса Долина могла бы вернуть 112 млн рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье и за полтора месяца заработать эту сумму на концертах. Об этом сообщил продюсер и концертный директор Сергей Лавров.

«Если бы она отдала деньги, народ бы просто побежал на ее концерты. Мне кажется, она бы собирала стадионы и эти бы 100 млн рублей отбила бы за полтора месяца, — заявил Лавров. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что даже с учетом того, что Долина сама называет себя жертвой мошенников, добровольный возврат денег полностью изменил бы ее положение на концертном рынке. По его словам, в подобной ситуации ключевым становится не только юридический исход конфликта, но и репутация артиста в глазах зрителей и заказчиков.

Он считает, что жест доброй воли в адрес Лурье мог бы вернуть к Долиной доверие публики, обеспечить высокий спрос на ее выступления и сформировать плотный гастрольный график с крупными площадками и высокими гонорарами. По оценке Лаврова, именно эта комбинация факторов позволила бы певице за короткий срок компенсировать возможные финансовые потери.

Скандал с квартирой Долиной разгорелся летом 2024 года. Тогда певица продала пятикомнатную квартиру в элитном ЖК в Хамовниках Полине Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной и вернул недвижимость певице, в результате чего Лурье лишилась и жилья, и денег.