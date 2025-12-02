«Схема Долиной» стала самым обсуждаемым негативным событием блогосферы в 2025

Совокупные охваты публикаций, посвященные «Схеме Долиной», приблизились к 100 млн просмотров Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Скандал вокруг сделки с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной стал наиболее резонансным негативным инфоповодом в блогосфере в 2025 году. Совокупный охват материалов, посвященных этой теме, достиг почти 100 млн просмотров. Такие данные приводятся в исследовании «Ассоциации блогеров и агентств» (АБА).

«В сентябре произошел рывок на 250% — до 5 212 упоминаний, а в ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в telegram-каналах упомянули 13 750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года», — заявили аналитики АБА, информацию передает ТАСС. Также упоминается, что суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 млн просмотров. Однако ранее имя Ларисы Долиной упоминалось около 1 900 раз в месяц.

Рост интереса к теме подтверждается и статистикой поисковых запросов. По данным сервиса Yandex WordStat, после сентября 2025 года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, увеличилось более чем втрое. Можно говорить о том, что после скандала с квартирой, популярность артистки выросла в десять раз. Но в большинстве упоминаний виден негативный подтекст.

Ситуация получила широкий отклик и в бизнес среде. Согласно исследованию, ряд компаний, среди которых сеть Burger King и ресторан «Пушкинъ», использовали сложившиеся обстоятельства в своих маркетинговых кампаниях. Тема также получила развитие среди коллег Ларисы Долиной. Так, певица Слава в своем видеообращении подчеркнула, что сделки с недвижимостью, совершаемые публичными людьми, теперь привлекают к себе значительно больше внимания со стороны покупателей, и ей трудно продать квартиру.