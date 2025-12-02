Грядет мощный прорыв в Харьковской области: чем важен Купянск-Узловой, о котором сказал Путин
Ранее российские военные освободили Купянск
Территория населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области будет полностью взята под контроль Вооруженных сил РФ в течение нескольких дней. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода. Что известно о населенном пункте и как его освобождение скажется на ходе СВО — в материале URA.RU.
Что сказал Путин о Купянске-Узловом
Как заявил Путин, Купянск-Узловой в Харьковской области, скоро перейдет под контроль ВС РФ. Президент отметил, что в городской черте и на прилегающей территории продолжаются активные штурмовые действия российских подразделений, которые поэтапно берут под контроль кварталы и инфраструктурные объекты. «Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем», — сказал он.
Путин уточнил, что Купянск-Узловой является отдельным населенным пунктом и расположен немного южнее по берегу реки Оскол относительно самого Купянска. По словам президента, в пределах этого населенного пункта находится около двух тысяч зданий, и уже порядка 650 объектов контролируют российские военные. Что говорит о существенном продвижении на данном направлении.
Отдельно российский лидер сообщил об обстановке на другом участке линии соприкосновения в этом районе. По его данным, на левом берегу Оскола заблокированы до 15 батальонов Вооруженных сил Украины. Российские войска, как сказал президент, приступили к их ликвидации, ведут огневое поражение сосредоточенных там сил и не дают им возможности выйти из района или перебросить подкрепления.
Купянск-Узловой на карте
Купянск-Узловой — поселок городского типа, входящий в состав Купянской городской общины Купянского района Харьковской области Украины. Населенный пункт расположен на левом берегу реки Оскол, в месте впадения в нее реки Лозоватка; выше по течению, в районе локомотивного депо, его граница непосредственно примыкает к городу Купянску.
Купянск-Узловой — значительный железнодорожный узел, в состав которого входят станции Купянск-Сортировочный, а также остановочные пункты пригородного сообщения Купянск-Сортировочный и Парк Восточных прибытий. Железнодорожная сеть соединяет Купянск-Узловой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная и Купянск-Южный.
Территория Купянска-Узлового скоро будет полностью освобождена от ВСУ
Освобождение Купянск-Узлового даст создать протяженную буферную зону
Освобождение поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области позволит российской армии создать протяженную буферную зону до Волчанска и изменить обстановку на всем купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии порталу NEWS.ru. По его данным, в районе населенного пункта сосредоточена крупная группировка ВСУ.
Кнутов пояснил, что наступательные действия на этом участке остаются одной из приоритетных задач для российских войск, поскольку от результатов боев за Купянск-Узловой зависит дальнейшая конфигурация линии соприкосновения на северо-восточном фронте. «Освобождение Купянска-Узлового пока еще стоит на повестке ВС России», — пояснил Кнутов.
По словам эксперта, формирование такой полосы контроля позволит отодвинуть украинские огневые позиции от ключевых транспортных артерий и командных пунктов российских войск в этом секторе. Он отметил, что Купянск-Узловой является крупным железнодорожным и дорожным узлом, через который проходят маршруты снабжения украинской группировки в Харьковской области. В случае перехода населенного пункта под контроль российских сил, логистика ВСУ на данном направлении, по оценке Кнутова, существенно осложнится.
