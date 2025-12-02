Купившая у Долиной квартиру Полина Лурье обратилась в Верховный суд

Верховный суд рассмотрит жалобу защиты по делу Долиной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд России принял к рассмотрению жалобу защиты Полины Лурье, купившей квартиру у народной артистки РФ Ларисы Долиной и лишившейся права собственности на нее. Об этом сообщила адвокат пострадавшей Светлана Свириденко.

«Дело зарегистрировали», — заявила Свириденко в интервью 360.ru. По ее словам, их главная цель — вернуть спорное жилье. При этом адвокат не стала комментировать «отмену» певицы в медиапространстве, отметив, что Лурье намерена решать вопрос исключительно в правовом поле. В суде заверили, что дело будет тщательно изучено строго в рамках закона, с учетом интересов всех сторон.

Ранее суды трех инстанций — Хамовнический, Мосгорсуд и Второй кассационный — единогласно встали на сторону певицы. Они установили, что Долина стала жертвой масштабного мошенничества: преступники несколько месяцев вводили ее в заблуждение под предлогом «защиты сбережений» и в итоге вынудили продать элитную квартиру в центре Москвы, а вырученные деньги — передать курьеру.

Общий ущерб составил более 300 миллионов рублей. Уголовное дело по этому факту уже завершено: четырех участников схемы суд приговорил к реальным срокам лишения свободы от четырех до семи лет. Теперь Верховному суду предстоит дать окончательную правовую оценку гражданскому спору о судьбе самой квартиры.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной начался летом 2024 года. Певица продала пятикомнатную квартиру в элитном доме в Хамовниках Полине Лурье, а позже заявила, что стала жертвой мошенников. Суд признал сделку недействительной и вернул недвижимость Долиной, из ‑за чего Лурье осталась и без квартиры, и без денег. После этого многие россияне начали сдавать билеты на концерты певицы.