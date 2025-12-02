Погода на 31 декабря: народные приметы для планов на Новый год

По декабрьским приметам в народе определяли, какую погоду ждать на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хотите узнать, в пальто или пуховике встречать бой курантов? Пока что ученые не могут дать на это ответ — метеорологи способны прогнозировать погоду лишь на неделю вперед. Однако наши предки были уверены, что по обстановке за окном можно без труда определить, что подготовила погода. О том, что приметы говорят о погоде 31 декабря — в материале URA.RU.

Как понять по приметам, какой будет вся зима

Погода в декабре оставалась ориентиром для многих поколений

В народе верили, что погода в первый месяц зимы становится пророческой. По тому, как показывает себя декабрь, предки делали выводы о том, какой окажется зима и как скоро наступит весна. В народе обращали внимание на следующие погодные приметы:

Снег и ветер . Обилие снегопадов и метелей в декабре — знак, что январь будет снежным, а март, напротив, сухим. Частые ветра намекают на теплый март.

. Обилие снегопадов и метелей в декабре — знак, что январь будет снежным, а март, напротив, сухим. Частые ветра намекают на теплый март. Морозное начало месяца. Если морозы ударили еще до 18 декабря, ждите короткой, но яркой оттепели в середине зимы. А вот оттепель 17 декабря, наоборот, сулит морозную зиму.

Если морозы ударили еще до 18 декабря, ждите короткой, но яркой оттепели в середине зимы. А вот оттепель 17 декабря, наоборот, сулит морозную зиму. Гром и снегири . Услышать в декабре гром или увидеть стайку снегирей — редкая, но верная примета к лютой, холодной зиме.

. Услышать в декабре гром или увидеть стайку снегирей — редкая, но верная примета к лютой, холодной зиме. Малоснежный декабрь. Если месяц прошел почти без снега, готовьтесь к сухой весне и засушливому лету.

Как понять по приметам, какую погоду ждать 31 декабря

Главным днем для определения погоды на Новый год в народе считалось 22 декабря

Считалось, что 22 декабря, в День Анны Зимней, можно было точно определить погоду на Новый год. По наблюдениям предков:

Если 22 декабря солнечно и ясно , то Новый год встретит с морозцем и чистым небом .

, то Новый год встретит с . Пасмурная погода 22 декабря означала, что 31 декабря можно ждать облака с оттепелью и слякотью.

Но есть и другие подсказки, разбросанные по месяцу. Например снег, выпавший 13 декабря, по приметам пролежит сто дней, и если в этот день появились сугробы, то они простоят до Нового года.

Присматривались в народе и на погоду 31 декабря. Обстановка за окном в последний день года тоже о многом говорит: крупные, пушистые снежные хлопья предвещают потепление и оттепель. Сильный, колючий мороз — к ясной, но морозной погоде без серьезных снегопадов.

Другие приметы на погоду в декабре

Зимой есть много примет, которые помогают определить погоду на ближайшие дни

В народном календаре приметы декабря также дают подсказки о будущем урожае, предсказывают погоду на ближайшие дни и даже составляют долгосрочный прогноз на весну.

Так, погода трех последних дней декабря — это детальное предсказание грядущей весны. Считается, что холод 28 числа указывает на морозный март, по погоде 29 декабря можно понять, чего ждать от апреля, а 30 декабря — становится зеркалом мая.

Декабрьские холода напрямую связывали с будущим урожаем. Морозный месяц с густым, частым инеем на ветвях деревьев сулил урожайный год. А вот теплый, мягкий день на Николу Зимнего 19 декабря часто трактовался как предвестие оттепели на Рождество.