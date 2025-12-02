Chery отзывает в РФ более 2,5 тысяч машин из-за проблем с подушкой безопасности

Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, уведомят представители «Чери Автомобили Рус» Фото: JustAnotherCarDesigner / Wikipedia / CC0

Представитель бренда Omoda в России «Чери Автомобили Рус» отзывает 2577 машин Omoda C7 в РФ из-за вероятности нераскрытия подушки безопасности на руле при ДТП, что может нанести травму как водителю, так и пассажирам. Об этом сообщил Росстандарт.

«Отзыву подлежат 672 автомобиля Omoda C7, реализованных в период с апреля по август 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 1905 автомобилей Omoda C7, находящихся на складе», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. Также там уточнили, что на всех машинах заменят пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности. И это будет бесплатно для владельцев автомобиля.