Зеленский: мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «сейчас ближе к миру, чем когда-либо прежде», однако подчеркнул, что простых вариантов урегулирования конфликта на Украине не существует. Как передают украинские СМИ, он отметил, что Киев намерен ожидать «сигналов» от представителей США по результатам встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. Соответствующее заявление Зеленский сделал, выступая перед членами парламента Ирландии.