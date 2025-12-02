Уиткофф перед встречей с Путиным поужинал олениной

Уиткофф в качестве десерта попробовал «Наполеон», «Медовик» и «Шарлотку» Фото: U.S. Embassy Jerusalem / Wikimedia / CC BY 2.0

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле поужинал олениной в одном из московских ресторанов, отмеченном звездой Michelin. Об этом сообщили журналисты.

«В меню были черная и красная икра, салаты „Столичный“ и „Крабовый“, рыбная кулебяка, перепелка с гречкой и филе оленя», — говорится в материале aif.ru. По данным источника, Уиткофф ужинал вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Они отдали предпочтение русской деликатесной кухне. На десерт им подали «Наполеон», «Медовик» и «Шарлотку.

Директор заведения Максим Романцев сообщил, что гостю из США особенно пришлись по вкусу традиционные русские салаты и чебуреки. Однако в этот раз ему подали «посикунчики» с крабом — миниатюрную разновидность чебуреков.

