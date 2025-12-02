Российско-американские переговоры начались в Кремле
02 декабря 2025 в 21:42
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин приступил к проведению встречи с Уиткоффом и Кушнером. Информацию передает корреспондент ТАСС.
