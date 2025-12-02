Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

День Героев Отечества России: 10 открыток для настоящих воинов

День Героев Отечества России отмечают 9 декабря 2025
02 декабря 2025 в 22:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
День Героев Отечества России отмечают 9 декабря 2025

День Героев Отечества России отмечают 9 декабря 2025

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

День Героев Отечества 9 декабря — это памятная дата, когда чествуют всех, кто проявил доблесть и отвагу на службе Родине. Этот день объединяет героев разных эпох, от кавалеров ордена Святого Георгия до современных Героев России. URA.RU подготовило подборку торжественных открыток.

День Героев Отечества — история празднования

Праздник ведет свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина Великая учредила высшую воинскую награду — Императорский Военный орден Святого Георгия. День награждения его кавалеров стал в Российской империи особым праздником воинской славы.

Традиция была прервана в XX веке, но в 2007 году восстановлена Государственной Думой России. Современный День Героев Отечества призван не только чтить память героев прошлого, но и отдавать дань уважения живым Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Продолжение после рекламы

Открытки с поздравлениями на День Героев Отечества 2025

Этот праздник объединяет героев всех эпох — от Георгиевских кавалеров до современных Героев России

Фото: URA.RU

Скачать

Его история началась в 1769 году с учреждения ордена Святого Георгия императрицей Екатериной Великой

Фото: URA.RU

Скачать

Традиция чествования героев 9 декабря была возрождена в нашей стране в 2007 году

Фото: URA.RU

Скачать

В этот день мы отдаем дань уважения кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия

Фото: URA.RU

Скачать

Праздник призван сохранить память о подвигах во имя Отечества

Фото: URA.RU

Скачать

9 декабря — день, когда чествуют живых героев и вспоминают ушедших

Фото: URA.RU

Скачать

Имена всех героев навечно вписаны в историю России

Фото: URA.RU

Скачать

Этот день символизирует непрерывную связь поколений защитников Родины

Фото: URA.RU

Скачать

Главная традиция праздника — отдать дань мужеству и самопожертвованию.

Фото: URA.RU

Скачать

День Героев Отечества напоминает нам, что герои живут среди нас

Фото: URA.RU

Скачать

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал