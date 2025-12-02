День Героев Отечества России: 10 открыток для настоящих воинов
День Героев Отечества России отмечают 9 декабря 2025
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
День Героев Отечества 9 декабря — это памятная дата, когда чествуют всех, кто проявил доблесть и отвагу на службе Родине. Этот день объединяет героев разных эпох, от кавалеров ордена Святого Георгия до современных Героев России. URA.RU подготовило подборку торжественных открыток.
День Героев Отечества — история празднования
Праздник ведет свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина Великая учредила высшую воинскую награду — Императорский Военный орден Святого Георгия. День награждения его кавалеров стал в Российской империи особым праздником воинской славы.
Традиция была прервана в XX веке, но в 2007 году восстановлена Государственной Думой России. Современный День Героев Отечества призван не только чтить память героев прошлого, но и отдавать дань уважения живым Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Открытки с поздравлениями на День Героев Отечества 2025
Этот праздник объединяет героев всех эпох — от Георгиевских кавалеров до современных Героев России
Фото: URA.RU
Его история началась в 1769 году с учреждения ордена Святого Георгия императрицей Екатериной Великой
Фото: URA.RU
Традиция чествования героев 9 декабря была возрождена в нашей стране в 2007 году
Фото: URA.RU
В этот день мы отдаем дань уважения кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия
Фото: URA.RU
Праздник призван сохранить память о подвигах во имя Отечества
Фото: URA.RU
9 декабря — день, когда чествуют живых героев и вспоминают ушедших
Фото: URA.RU
Имена всех героев навечно вписаны в историю России
Фото: URA.RU
Этот день символизирует непрерывную связь поколений защитников Родины
Фото: URA.RU
Главная традиция праздника — отдать дань мужеству и самопожертвованию.
Фото: URA.RU
День Героев Отечества напоминает нам, что герои живут среди нас
Фото: URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.