День Героев Отечества России: 10 открыток для настоящих воинов

День Героев Отечества России отмечают 9 декабря 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

День Героев Отечества 9 декабря — это памятная дата, когда чествуют всех, кто проявил доблесть и отвагу на службе Родине. Этот день объединяет героев разных эпох, от кавалеров ордена Святого Георгия до современных Героев России. URA.RU подготовило подборку торжественных открыток.

День Героев Отечества — история празднования

Праздник ведет свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина Великая учредила высшую воинскую награду — Императорский Военный орден Святого Георгия. День награждения его кавалеров стал в Российской империи особым праздником воинской славы.

Традиция была прервана в XX веке, но в 2007 году восстановлена Государственной Думой России. Современный День Героев Отечества призван не только чтить память героев прошлого, но и отдавать дань уважения живым Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Продолжение после рекламы

Открытки с поздравлениями на День Героев Отечества 2025

Этот праздник объединяет героев всех эпох — от Георгиевских кавалеров до современных Героев России Фото: URA.RU

Его история началась в 1769 году с учреждения ордена Святого Георгия императрицей Екатериной Великой Фото: URA.RU

Традиция чествования героев 9 декабря была возрождена в нашей стране в 2007 году Фото: URA.RU

В этот день мы отдаем дань уважения кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия Фото: URA.RU

Праздник призван сохранить память о подвигах во имя Отечества Фото: URA.RU

9 декабря — день, когда чествуют живых героев и вспоминают ушедших Фото: URA.RU

Имена всех героев навечно вписаны в историю России Фото: URA.RU

Этот день символизирует непрерывную связь поколений защитников Родины Фото: URA.RU

Главная традиция праздника — отдать дань мужеству и самопожертвованию. Фото: URA.RU