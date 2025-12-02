Организации, связанной с Долиной, отказали в гранте на 76 млн рублей: что о ней известно
Долиной не дали грант на 76,6 млн рублей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании «Музкульт», связанной с семьей народной артистки России Ларисы Долиной, на получение гранта в размере 76,6 млн рублей. Это произошло на фоне «отмены» певицы, которая началась после окончательного оформления возврата Долиной элитной квартиры в Хамовниках. Что известно о проекте — в материале URA.RU.
Что известно о гранте, который не получила Долина
Президентский фонд культурных инициатив отказал в крупном гранте на 76,6 млн рублей компании «Музкульт». Средства планировалось направить на реализацию программы по поддержке молодых эстрадных исполнителей в 2026–2027 годах.
По данным СМИ, заявка компании не прошла конкурсный отбор и не была включена в перечень проектов, получающих государственное финансирование в новом цикле поддержки. Согласно материалам грантовой заявки, она была рассчитана на отбор и сопровождение перспективных эстрадных исполнителей.
Планировалось обучение артистов, их творческое развитие и подготовка к профессиональной сцене. Старт проекта разработчики назначали на январь 2026 года, завершение — на февраль 2027-го.
Что известно о «Музкульт»
Организация занимается «выращиванием новых звезд», продвижением музыкальной культуры и организацией фестивалей. Среди ее последних мероприятий: интенсив с участием Долиной, что прошел в Южно-Сахалинске с 27 по 30 ноября 2025.
«Музкульт» тесно связана с дочерью Ларисы Долиной, Ангелиной. Организация на своем сайте подчеркивает, что вся его деятельность направлена на формирование в стране эффективно функционирующей и конкурентоспособной музыкальной среды, в которой каждому участнику будет обеспечен комфорт для профессионального роста и развития. Отмечается, что обучают в организации не только талантливых музыкантов, но и педагогов.
Что известно об «отмене» Долиной
В России отмечается массовая «отмена» Ларисы Долиной. Россияне отказываются от посещения концертов певицы. Параллельно с этим один из московских ресторанов удалил со своего сайта и страниц в социальных сетях объявление о новогоднем выступлении артистки, а компания «Бургер Кинг» временно прекратила доставку заказов по адресу ее проживания.
Поводом для разворачивающегося бойкота стало окончательное оформление возврата в собственность Долиной элитной квартиры в Хамовниках. В 2024 году певица реализовала данную недвижимость за 112 млн рублей. Покупателем стала 34‑летняя жительница столицы, одинокая мать Полина Лурье. Впоследствии Долина заявила, что стала жертвой мошенников.
После этого она обратилась в суд. В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы восстановил за ней право собственности на элитную квартиру. После решения суда в обиходе появилось выражение «эффект Долиной». Так стали обозначать ситуацию, при которой продавец недвижимости (часто пенсионер), ставший жертвой мошенников, через суд признает сделку купли-продажи недействительной и возвращает себе квартиру или автомобиль. Деньги покупателям при этом не возвращаются.
