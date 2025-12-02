Организации, связанной с Долиной, отказали в гранте на 76 млн рублей: что о ней известно

Долиной не дали грант на 76,6 млн рублей Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании «Музкульт», связанной с семьей народной артистки России Ларисы Долиной, на получение гранта в размере 76,6 млн рублей. Это произошло на фоне «отмены» певицы, которая началась после окончательного оформления возврата Долиной элитной квартиры в Хамовниках. Что известно о проекте — в материале URA.RU.

Что известно о гранте, который не получила Долина

Президентский фонд культурных инициатив отказал в крупном гранте на 76,6 млн рублей компании «Музкульт». Средства планировалось направить на реализацию программы по поддержке молодых эстрадных исполнителей в 2026–2027 годах.

По данным СМИ, заявка компании не прошла конкурсный отбор и не была включена в перечень проектов, получающих государственное финансирование в новом цикле поддержки. Согласно материалам грантовой заявки, она была рассчитана на отбор и сопровождение перспективных эстрадных исполнителей.

Продолжение после рекламы

Планировалось обучение артистов, их творческое развитие и подготовка к профессиональной сцене. Старт проекта разработчики назначали на январь 2026 года, завершение — на февраль 2027-го.

Что известно о «Музкульт»

Организация занимается «выращиванием новых звезд», продвижением музыкальной культуры и организацией фестивалей. Среди ее последних мероприятий: интенсив с участием Долиной, что прошел в Южно-Сахалинске с 27 по 30 ноября 2025.

«Музкульт» тесно связана с дочерью Ларисы Долиной, Ангелиной. Организация на своем сайте подчеркивает, что вся его деятельность направлена на формирование в стране эффективно функционирующей и конкурентоспособной музыкальной среды, в которой каждому участнику будет обеспечен комфорт для профессионального роста и развития. Отмечается, что обучают в организации не только талантливых музыкантов, но и педагогов.

Что известно об «отмене» Долиной

В России отмечается массовая «отмена» Ларисы Долиной. Россияне отказываются от посещения концертов певицы. Параллельно с этим один из московских ресторанов удалил со своего сайта и страниц в социальных сетях объявление о новогоднем выступлении артистки, а компания «Бургер Кинг» временно прекратила доставку заказов по адресу ее проживания.

Поводом для разворачивающегося бойкота стало окончательное оформление возврата в собственность Долиной элитной квартиры в Хамовниках. В 2024 году певица реализовала данную недвижимость за 112 млн рублей. Покупателем стала 34‑летняя жительница столицы, одинокая мать Полина Лурье. Впоследствии Долина заявила, что стала жертвой мошенников.