Путин и Уиткофф начали встречу с разговора о прогулке по Москве. Видео
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом с обсуждения его недавней прогулки по Москве. Американский представитель назвал российскую столицу удивительным городом и отметил, что прогулка ему понравилась.
«Рад вас видеть. Успели пробежаться [по Москве]?», — спросил Путин. В ответ Уиткофф заявил, что прогулка была «очень хорошей и красивой». По его словам, Москва — это удивительный город. С ним согласился зять американского лидера Джаред Кушнер, который также представляет американскую делегацию. Путин, в свою очередь, отметил, что городские власти гордятся изменениями в Москве. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Во встрече с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США, помимо Уиткоффа, присутствует основатель компании Affinity Partners и зять Трампа Джаред Кушнер. В Кремле уточняли, что жесткого регламента по времени нет, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.
Основной темой станет обсуждение американского плана по украинскому урегулированию. Ранее Вашингтон представил сторонам мирный план из 28 пунктов, который вызвал недовольство Киева и ряда европейских партнеров. После консультаций в Женеве и во Флориде президент США Дональд Трамп сообщил, что план доработан с учетом позиций Москвы и Киева, число пунктов сокращено до 22, но часть вопросов остается спорной.
В Кремле при этом ранее заявили, что документ является лишь «наброском» и «набором вопросов», а не окончательным договором. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что план Трампа основан на договоренностях российско-американской встречи в Анкоридже и что их исключение резко изменит отношения Москвы и Вашингтона. Путин, в свою очередь, также отмечал, что эти предложения могут лечь в основу будущих соглашений, но до окончательного варианта еще далеко.
