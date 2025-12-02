Жестокое убийство участковой из Первомайского: бывший муж добился смягчения приговора

Убийца в суде свою вину так и не признал Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области пересмотрели приговор Артуру Русинову, осужденному за убийство своей экс-жены, служившей в органах полиции. Ранее Красноуфимский районный суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако апелляционная инстанция сократила наказание до 16 лет, рассказали URA.RU в пресс-службе облсудов.

«В итоге апелляционных слушаний по нескольким преступлениям небольшой тяжести производство было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. По одному делу прекращено расследование из-за отсутствия состава преступления. <...> В итоге Русинову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили собеседники агентства.

Жестокое преступление было совершено на берегу реки Бисерть. По данным следствия, Русинов заранее все спланировал: он ожидал супругу в условленном месте, напал на нее, нанес несколько ударов саперной лопаткой, после чего сбросил тело в воду. URA.RU уже рассказывало, что в ходе разбирательства установлено — на счету убийцы имеются и другие преступления, включая привлечение несовершеннолетнего к изготовлению порнографических материалов.

Продолжение после рекламы