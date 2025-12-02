Силуанов раскритиковал идею Пьянова по поводу курса рубля в России

Силуанов не согласился с идеей о валютном коридоре Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение коридора колебаний для курса рубля потребует валютных интервенций со стороны Банка России, что фактически лишит национальную валюту рыночного характера. Так чиновник прокомментировал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении коридора для валютного курса.

«[Пьянов] не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», — сказал глава Минфина, слова приводит РБК. Министр сделал заключение, что такой подход приводит к нерыночному статусу рубля и лишает смысла таргетирование инфляции, которое происходило последние года.