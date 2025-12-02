Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп поменяет «упрямого вола» на нового главу ФРС

Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС в начале следующего года
02 декабря 2025 в 22:31
Дональд Трамп объявил о кадровых перестановках в руководстве ФРС

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Назначение нового главы американской Федеральной резервной системы произойдет в начале 2026 года. Кандидат сменит на посту действующего председателя структуры — Джерома Пауэлла, которого президент США Дональд Трамп назвал «упрямым волом».

«У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он [Пауэлл] собирается уходить. Мы, вероятно, объявим в начале следующего года того, кто станет новым председателем ФРС», — заявил Трамп в рамках заседания своего кабинета в Белом доме.

Ранее Пауэлл выступил против пошлин Трампа, объявив, что они спровоцируют рост инфляции в стране, передает RT. По его мнению, шатдаун повлиял на экономическую активность Соединенных Штатов.

