Трамп поменяет «упрямого вола» на нового главу ФРС
Дональд Трамп объявил о кадровых перестановках в руководстве ФРС
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Назначение нового главы американской Федеральной резервной системы произойдет в начале 2026 года. Кандидат сменит на посту действующего председателя структуры — Джерома Пауэлла, которого президент США Дональд Трамп назвал «упрямым волом».
«У нас есть там человек, который просто упрямый вол, и которому, вероятно, не нравится ваш президент, ваш любимый президент. Но он [Пауэлл] собирается уходить. Мы, вероятно, объявим в начале следующего года того, кто станет новым председателем ФРС», — заявил Трамп в рамках заседания своего кабинета в Белом доме.
Ранее Пауэлл выступил против пошлин Трампа, объявив, что они спровоцируют рост инфляции в стране, передает RT. По его мнению, шатдаун повлиял на экономическую активность Соединенных Штатов.
