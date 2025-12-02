У России появился важный плацдарм для приближения конца СВО: главное о спецоперации к 2 декабря

ВС РФ близки к освобождению Купянска-Узлового Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Красноармейск (украинское название — Покровск) был мощным укрепрайоном ВСУ, пока не перешел под полный контроль российских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что город стал важнейшим опорным пунктом для последующего продвижения ВС РФ, решения задач СВО, и, как итог, приближения конца спецоперации. По его словам, из населенного пункта удобно наступать по всем другим направлениям. Главное об СВО к вечеру 2 декабря — в материале URA.RU.

Названы главные стратегические преимущества Красноармейска

Российский лидер заявил, что Красноармейск является ключевым плацдармом для дальнейших действий российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, из этого города удобно вести наступление сразу по нескольким направлениям. Путин отметил, что населенному пункту изначально придавалось особое значение обеими сторонами конфликта.

По его словам, украинские войска заранее создали там один из основных укрепрайонов, однако сейчас город полностью контролируется российской армией. Контроль над этим транспортным узлом, подчеркнул президент, ощутимо меняет обстановку на линии боевого соприкосновения и создает дополнительные возможности для дальнейшего наступления.

Путин пригласил иностранных журналистов в зону СВО

Путин заявил, что Россия готова допустить иностранных, в том числе украинских, журналистов в освобожденный Красноармейск, чтобы они на месте убедились, кто контролирует город. Он отметил, что населенный пункт полностью перешел под контроль российских вооруженных сил, и Киев больше не может препятствовать работе СМИ на этой территории.

По его словам, Москва уже предлагала иностранным корреспондентам поездку в Красноармейск около недели назад, однако тогда МИД Украины выступил с жестким предупреждением, фактически сорвав визит. Сейчас украинская сторона не в состоянии повлиять на работу прессы в городе. Путин заверил, что российские военные также готовы обеспечить безопасность и сопровождение журналистов «по всем кварталам».

Стали известны новые подробности боев за Красноармейск

﻿Командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев сообщил, что первые российские штурмовые подразделения вошли в Красноармейск в ночное время, используя пончо для скрытного передвижения. По его словам, военные продвигались в темноте, выбирая обходные тропы и проходя между позициями противника. Дорошев уточнил, что действия штурмовых групп координировались с воздуха: бойцам передавались указания — «вправо, влево, остановись, приляг». Таким образом военнослужащим ВС РФ удалось незаметно пройти мимо украинских военных.

Дорошев также сообщил, что украинские военнослужащие, выдавая себя за мирных граждан, переодевались в женскую одежду в Красноармейске. По его словам, в то время, как российских военных привлекли к сопровождению гражданских лиц, покидавших город, подразделения ВСУ наносили удары по мирному населению.

Военный эксперт предрек скорое освобождение Донбасса

﻿Взятие Красноармейска фактически делает неизбежным полное освобождение территории ДНР, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, установление контроля над городом лишает украинские силы оборонительного потенциала на данном направлении и открывает путь к Славянску и Краматорску.

Это, в свою очередь, «приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации». Эксперт также подчеркнул экономическую значимость Красноармейска как крупного центра добычи коксующегося угля, от поставок которого, по его словам, во многом зависело энергоснабжение и работа ТЭЦ Украины. Потеря города, отметил Степанов, стала для ВСУ не только военным, но и серьезным имиджевым поражением, учитывая ранее приданный городу высокий медийный статус.

Еще один населенный пункт скоро окажется под контролем ВС РФ

Путин заявил, что населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области в скором времени перейдет под контроль российских войск. Он сообщил, что в городской черте и на прилегающих территориях продолжаются штурмовые действия, в ходе которых российские подразделения последовательно занимают кварталы и объекты инфраструктуры. По его словам, в Купянске-Узловом находится около двух тысяч зданий, из них около 650 уже контролируются российскими военными. Путин также отметил, что на левом берегу реки Оскол заблокированы до 15 батальонов ВСУ. Российские войска, по его словам, наносят по ним огневые удары, препятствуя выходу из района и переброске подкреплений.

В Москве началась встреча Путина и Уиткоффа

﻿В Кремле проходит встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В начале беседы они обсудили недавнюю прогулку Уиткоффа по Москве. Американский представитель назвал российскую столицу удивительным городом и сообщил, что прогулка ему очень понравилась. С ним согласился зять американского лидера Джаред Кушнер, входящий в состав делегации США. Путин, в свою очередь, отметил, что власти Москвы гордятся произошедшими в городе изменениями. Ожидается, что на сегодняшней встрече стороны обсудят американское предложение по урегулированию конфликта на Украине.

