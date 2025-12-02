Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Ушел из жизни футболист Ростова Исо Каньенда по прозвищу «Черная мамба»

Умер футболист Ростова Исо Каньенда по прозвищу «Черная мамба»
02 декабря 2025 в 22:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Малавийский футболист скончался на 44-м году жизни

Малавийский футболист скончался на 44-м году жизни

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Бывший нападающий ФК «Ростов» Исо Каньенда умер на 44-м году жизни. Форвард выступал за клуб в 2000‑е годы и провел за него более ста матчей. Об этом сообщается в telegram-канале футбольной команды.

«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего „Ростова“ на 44-м году жизни. Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по „Ростову“», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти футболиста в публикации не раскрываются. Коллеги выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Продолжение после рекламы

Каньенда выступал за «Ростов» в период с 2003 по 2005 год, а затем вернулся в клуб в сезоне-2006/07. Футболист из Малави также защищал цвета «Локомотива», «КАМАЗа», «Ротора» и брянского «Динамо». В составе московских железнодорожников нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2005. За национальную сборную Малави он провел 60 матчей и забил 19 мячей.

Как сообщало URA.RU ранее, на 100-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян. О его смерти стало известно вечером 23 ноября. Спортсмен внес огромный вклад в развитие советского и российского футбола.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал