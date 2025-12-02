Ушел из жизни футболист Ростова Исо Каньенда по прозвищу «Черная мамба»

Малавийский футболист скончался на 44-м году жизни Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Бывший нападающий ФК «Ростов» Исо Каньенда умер на 44-м году жизни. Форвард выступал за клуб в 2000‑е годы и провел за него более ста матчей. Об этом сообщается в telegram-канале футбольной команды.

«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего „Ростова“ на 44-м году жизни. Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по „Ростову“», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти футболиста в публикации не раскрываются. Коллеги выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Каньенда выступал за «Ростов» в период с 2003 по 2005 год, а затем вернулся в клуб в сезоне-2006/07. Футболист из Малави также защищал цвета «Локомотива», «КАМАЗа», «Ротора» и брянского «Динамо». В составе московских железнодорожников нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2005. За национальную сборную Малави он провел 60 матчей и забил 19 мячей.